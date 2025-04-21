Единственное пожарное судно в Самарской области могут списать в сентябре

На ремонт второго и последнего корабля требуется 18 млн рублей, а на постройку нового 3−4 года.
В Самарской области осталось всего одно рабочее пожарное судно. Второе требует ремонта и непригодно к эксплуатации уже сейчас. Первое может быть списано уже в сентябре 2025 года. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона 21 апреля сообщил начальник ГУ МЧС Сергей Аникин. По его словам, единственное действующее судно продолжает работу, но его недостаточно для обеспечения безопасности на воде.
Второй корабль выработал свой ресурс, и его ремонт обойдется в 18 млн рублей. По словам Аникина, проще построить новый.
Однако министр транспорта Сергей Карпов пояснил, что пожарные суда это индивидуальные проекты, и их изготовление займет не менее 3−4 лет.
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил профильным ведомствам срочно проработать решение: либо восстановить старый корабль, либо начать процедуру закупки нового. Окончательный доклад должен быть представлен уже на следующем оперативном совещании.
По нормам безопасности, на водных акваториях региона должно быть два пожарных судна. Сейчас же риски возрастают, особенно с учетом активного речного сообщения: ежегодно более 1 млн пассажиров перевозятся по Волге.
В 2025 году в регионе запустят традиционные маршруты до Рождествено, Винновки, Зольного и Ширяево. В Тольятти добавят новые остановки, включая село Жигули и «Волжский Утес».
Прорабатывается и выход на линию скоростных судов «Валдай», в том числе с маршрутами в соседние города.