Единственное пожарное судно в Самарской области могут списать в сентябре

В Самарской области осталось всего одно рабочее пожарное судно. Второе требует ремонта и непригодно к эксплуатации уже сейчас. Первое может быть списано уже в сентябре 2025 года. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона 21 апреля сообщил начальник ГУ МЧС Сергей Аникин. По его словам, единственное действующее судно продолжает работу, но его недостаточно для обеспечения безопасности на воде.