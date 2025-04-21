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Папу Франциска могут похоронить в период с пятницы по воскресенье

Похороны папы римского Франциска могут состояться в период с пятницы по воскресенье (с 25 по 27 апреля). Точную дату определят кардиналы Католической церкви.
Источник: Reuters

Сроки проведения похорон указаны в документе «Порядок похорон римского понтифика» (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis). Его обновленную версию утвердил папа римский в ноябре 2024 года.

CNN пишет, что папу римского Франциска могут похоронить не в Ватикане, а в римской бизилике Санта-Мария-Маджоре. Об этом в конце 2023 года просил сам понтифик. В предыдущий раз папу римского хоронили в этой базилике в 1903 году.

Понтифик умер сегодня утром в своей резиденции в Ватикане. Ему было 88 лет.

О вероятных преемниках папы Франциска — в публикации «Ъ».