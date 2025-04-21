Папу Франциска могут похоронить в период с пятницы по воскресенье

CNN пишет, что папу римского Франциска могут похоронить не в Ватикане, а в римской бизилике Санта-Мария-Маджоре. Об этом в конце 2023 года просил сам понтифик. В предыдущий раз папу римского хоронили в этой базилике в 1903 году.