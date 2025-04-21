Володин призвал воссоздать Суворовское училище в Саратове

«В прошлом году в Саратове было создано артиллерийское училище. В этом году принято решение о создании уже высшего военного инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты. Нам не хватает в этой части еще одного решения, и если оно состоится, то думаю, что все будут очень рады. Важно, чтобы в области Суворовское училище возродилось. Не скрою, что мы с губернатором для этого делаем определенные шаги», — сказал Володин на видео, которое опубликовано в Telegram-канале «Володин. Саратов», посвященном работе спикера Госдумы в регионе.