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В Самарской области будет малооблачно и без осадков ночью 22 апреля

В начале вторника в губернии потеплеет до 14 градусов. Подробностями поделились представители Приволжского УГМС.

В начале вторника в губернии потеплеет до 14 градусов. Подробностями поделились представители Приволжского УГМС.

Специалисты ведомства прогнозируют на ночь 22 апреля малооблачную погоду. Осадков в Самарской области не ожидают. При этом температура воздуха в 63-м регионе составит от +9 до порядка +14 градусов по Цельсию.

Синоптики Приволжского УГМС обещают юго-западный ветер с порывами примерно от 5 до 10 метров в секунду.

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