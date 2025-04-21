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Середина апреля, а жара как летом: Синоптики предупредили о пекле в +30 градусов в Молдове

Метеорологи дали прогноз на ближайшие несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 22 апреля в Молдове ожидается необычно жаркая погода для этого времени года. Согласно прогнозу, в Кишинёве температура достигнет +25°C, при этом будет преимущественно ясно.

Обычно в апреле средняя дневная температура в Молдове составляет около 16 , а ночная — около 6 . Однако нынешняя жара значительно превышает эти показатели, что может быть связано с глобальными климатическими изменениями.

Синоптики предупреждают, что такая аномальная жара может повлиять на здоровье людей, особенно пожилых и детей. Рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и носить лёгкую одежду.

Впрочем, смотрите сами:

Погода в ближайшие дни.