Путин поблагодарил муниципальных служащих за настрой на защиту границы

«Хотя защищать границу России — это задача пограничных служб, у всех своя задача. Но то как вы, как ваш коллега воспринимают свой долг перед родиной — вот это самое главное. Спасибо вам за это служение», — сказал Путин, обращаясь в муниципальным служащим.