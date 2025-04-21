Путин поблагодарил муниципальных служащих за настрой на защиту границы

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил настрой муниципальных служащих РФ на защиту российской границы.
Путин в понедельник вручил первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области Владимиру Таранцову премию «Служение». Лауреат отметил, что главной задачей является защита границы.
«Хотя защищать границу России — это задача пограничных служб, у всех своя задача. Но то как вы, как ваш коллега воспринимают свой долг перед родиной — вот это самое главное. Спасибо вам за это служение», — сказал Путин, обращаясь в муниципальным служащим.
Таранцев одержал победу в спецноминации «Мужество и героизм на благо служения Родине». Его проект «За отечество» посвящен работе с беженцами с территории Украины и новых территорий в ходе СВО.