Блокадники из 10 стран приедут в Петербург на празднование 80-летия Победы

По его словам, для блокадников подготовлена большая программа. В зависимости от состояния здоровья, они смогут принять участие в отдельных ключевых мероприятиях Дня Победы или во всех сразу. В частности, их ждут на юбилейном XXX съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников Города-Героя Ленинграда, который откроется 6 мая. Вместе с петербургскими ветеранами 8 мая приехавшие из-за рубежа блокадники возложат венки и цветы на Пискаревском мемориальном кладбище в ходе официальной торжественно-траурной церемонии, а также посетят праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский». Девятого мая для них зарезервированы почетные места на трибунах парада Победы на Дворцовой площади, а также в ретро-автомобилях для традиционного автопробега по Невскому проспекту вместе с участниками СВО.