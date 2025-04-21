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Иркутск заметно развивается, несмотря на проблемы, заявил Путин

Путин: Иркутск развивается, несмотря на исторически накопившиеся проблемы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Иркутск заметно развивается, несмотря на исторически накопившиеся проблемы в городе, в том числе в сфере экологии, заявил президент России Владимир Путин.

«Иркутск развивается, развивается заметно, хотя и проблем там исторически накопившихся очень-очень много. Вы знаете это лучше, чем кто бы то ни был. И вот эти вещи, связанные с экологией и просто с развитием жизненно важных для граждан пространств, они крайне важны для Иркутска», — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ, обращаясь к мэру Иркутска Руслану Болотову.