Иркутск заметно развивается, несмотря на проблемы, заявил Путин

«Иркутск развивается, развивается заметно, хотя и проблем там исторически накопившихся очень-очень много. Вы знаете это лучше, чем кто бы то ни был. И вот эти вещи, связанные с экологией и просто с развитием жизненно важных для граждан пространств, они крайне важны для Иркутска», — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ, обращаясь к мэру Иркутска Руслану Болотову.