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В центре Уфы власти планируют спилить старые деревья

В Уфе в районе улиц Кирова и Ленина снесут деревья.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в рамках санитарного месячника власти планируют снести три старых аварийных дерева на пересечении улиц Кирова и Ленина. Об этом рассказала пресс-служба администрации Ленинского района.

Вместо снесенных деревьев высадят три молодые липы. Работы по озеленению, как отметили чиновники, направлены на улучшение экологической обстановки и создание комфортной городской среды.

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