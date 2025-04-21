В центре Уфы власти планируют спилить старые деревья

В Уфе в рамках санитарного месячника власти планируют снести три старых аварийных дерева на пересечении улиц Кирова и Ленина. Об этом рассказала пресс-служба администрации Ленинского района.
Вместо снесенных деревьев высадят три молодые липы. Работы по озеленению, как отметили чиновники, направлены на улучшение экологической обстановки и создание комфортной городской среды.
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