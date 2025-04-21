Российские врачи спасли ребенка от опасной операции на Бали

На Бали разгорелся медицинский скандал с участием российских туристов — местный нейрохирург настаивал на проведении их 7-летнему сыну опасной и ненужной операции за 25 тысяч долларов. Об этом сообщает Инфо24 со ссылкой на пострадавшую семью.