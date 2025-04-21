Российские врачи спасли ребенка от опасной операции на Бали

На Бали разгорелся медицинский скандал с участием российских туристов — местный нейрохирург настаивал на проведении их 7-летнему сыну опасной и ненужной операции за 25 тысяч долларов. Об этом сообщает Инфо24 со ссылкой на пострадавшую семью.
13 апреля ребенок упал из окна, получив травму головы. В Siloam Hospital диагностировали эпидуральную гематому. Первоначально врач заверил, что операция не требуется. На следующий день резко изменил мнение, начав запугивать родителей.
— Мы проконсультировались с пятью российскими нейрохирургами, — рассказали родители. — Все подтвердили — трепанация не нужна, состояние стабильное.
Однако местные врачи продолжали настаивать на операции, ссылаясь на гипотетические риски. Родители отказались, сейчас ребенок идет на поправку без хирургического вмешательства. Российские медики отметили, что это распространенная схема заработка.