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Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 22 апреля

Какой сегодня день по народному календарю.

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?

22 апреля в народном календаре носит название Вадим Ключник или Вадим Отомкни Родники. Этот день посвящен памяти преподобного Вадима Персидского, жившего в IV веке. Святой почитается как мученик, пострадавший за веру, а его имя в народной традиции связано с родниками и подземными водами.

Связь с водой. Считалось, что в этот день вода в родниках и ключах приобретает особую силу — очищает от грехов, дарит здоровье и защиту от нечистой силы. Очищение души. Люди верили, что если умыться родниковой водой, можно смыть сглаз и болезни. Пробуждение природы. В этот период активно таял снег, наполнялись реки, и земля готовилась к посевной.

День Вадима Ключника был важным для крестьян, так как от состояния воды и земли зависел будущий урожай.

Что делали на Руси в этот день?

22 апреля было принято проводить обряды, связанные с водой и землей, а также готовиться к началу полевых работ.

Посещение родников. Люди ходили к ключам, чистили их, набирали воду для питья и умывания. Считалось, что такая вода обладает целебными свойствами. Молитвы о благополучии. Просили святого Вадима о защите дома и семьи от бед, а также о хорошем урожае. Начало полевых работ. Если земля уже оттаяла, начинали первые подготовительные работы — осматривали пашню, проверяли инвентарь. Забота о скоте. Выгоняли животных на первые прогулки, чтобы они набрались сил после зимы.

Чего не стоит делать в этот день, 22 апреля?

Народные поверья предупреждают о некоторых запретах, связанных с этим днем.

Нельзя ссориться у воды. Считалось, что родники «запоминают» зло и могут лишить человека своей защиты. Не стоит отказывать в помощи. Если кто-то просит воды или поддержки, отказ может принести неудачу. Избегать лени. День предназначен для труда, особенно связанного с очищением и подготовкой к новому циклу работ. Не загрязнять источники. Бросать мусор в воду или пренебрегать чистотой родников — к болезням и неурожаю.

Также не рекомендуется:

Начинать конфликты — негативная энергия может вернуться. Злоупотреблять алкоголем — вода в этот день очищает, а спиртное оскверняет тело.

Приметы погоды на 22 апреля.

По наблюдениям крестьян, погода в этот день могла предсказать, каким будет лето и урожай.

Ясное солнце — к теплому и плодородному лету. Дождь — предвещает хороший рост трав и злаков. Гром — к урожайному году. Туман утром — будет много грибов и ягод. Холодный ветер — лето наступит не скоро.

В 2025 году 22 апреля выпадает на Светлую седмицу — первую неделю после Пасхи, поэтому его также называют Светлым вторником.

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