Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 22 апреля

Нельзя ссориться у воды. Считалось, что родники «запоминают» зло и могут лишить человека своей защиты. Не стоит отказывать в помощи. Если кто-то просит воды или поддержки, отказ может принести неудачу. Избегать лени. День предназначен для труда, особенно связанного с очищением и подготовкой к новому циклу работ. Не загрязнять источники. Бросать мусор в воду или пренебрегать чистотой родников — к болезням и неурожаю.