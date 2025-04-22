Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый пешеходный переход появится у гребного канала в Ростове

Ростовская область, 22 апреля 2025. DON24.RU. Возле гребного канала появится новый пешеходный переход, информирует сайт мэрии Ростова. Сейчас подрядная организация выполнила устройство лестничного спуска по улице Бориса Слюсаря.

Также будут произведены работы по устройству наземного пешеходного перехода с установкой светофора.

«Планируется, что новый пешеходный переход появится к 1 августа», — уточнили в городской администрации.