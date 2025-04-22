Новый пешеходный переход появится у гребного канала в Ростове

Также будут произведены работы по устройству наземного пешеходного перехода с установкой светофора.
«Планируется, что новый пешеходный переход появится к 1 августа», — уточнили в городской администрации.
Ростовская область, 22 апреля 2025. DON24.RU. Возле гребного канала появится новый пешеходный переход, информирует сайт мэрии Ростова. Сейчас подрядная организация выполнила устройство лестничного спуска по улице Бориса Слюсаря.
Также будут произведены работы по устройству наземного пешеходного перехода с установкой светофора.
«Планируется, что новый пешеходный переход появится к 1 августа», — уточнили в городской администрации.