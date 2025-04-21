В Иркутске врачи обнаружили пулю в груди школьника

Известно, что 16 апреля мальчик пожаловался на боли в позвоночнике. На рентгене медики обнаружили инородное тело. Им оказалась пуля, которая находилась в организме ребенка несколько месяцев. Мать подтвердила факт выстрела, который ранее скрывался.