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В Иркутске врачи обнаружили пулю в груди школьника

Выстрел в сына: в Иркутске отца задержали после обнаружения пули в теле ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области врачи случайно обнаружили пулю от травматического пистолета в груди 11-летнего мальчика во время планового осмотра. Как сообщает Инфо24, эта находка раскрыла ужасающие подробности домашнего насилия.

Известно, что 16 апреля мальчик пожаловался на боли в позвоночнике. На рентгене медики обнаружили инородное тело. Им оказалась пуля, которая находилась в организме ребенка несколько месяцев. Мать подтвердила факт выстрела, который ранее скрывался.

Ребенок выглядел испуганным, но утверждал, что все в порядке. Только медицинское обследование помогло раскрыть правду.