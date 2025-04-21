«Салават Юлаев» победил московский «Спартак» со счетом 2:1 в шестом матче серии плей-офф

Сегодня, 21 апреля, в Москве «Салават Юлаев» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Победу гостям обеспечили Владислав Ефремов (забросил шайбу в ворота соперников на 24-ой минуте матча) и Алексей Василевский (забил гол в овертайме). За команду хозяев отличился Сергей Лукьянцев (28).
Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра в столице Башкирии. Команда в седьмой раз подряд схлестнется со «Спартаком» за право выхода в третий раунд плей-офф. Напомним, что игры продолжаются до четырех побед — на счету «уфимцев» их три, у московской команды — тоже.
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