«Салават Юлаев» победил московский «Спартак» со счетом 2:1 в шестом матче серии плей-офф

Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра в столице Башкирии. Команда в седьмой раз подряд схлестнется со «Спартаком» за право выхода в третий раунд плей-офф. Напомним, что игры продолжаются до четырех побед — на счету «уфимцев» их три, у московской команды — тоже.