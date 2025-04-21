Путин подписал закон о призыве в армию в течение года

Новые правила позволят признавать иноагентами лиц, которые содействуют исполнению решений международных организаций, где не участвует Россия (в том числе Международный уголовный суд) или зарубежных государственных органов, если они направлены против безопасности РФ. Документ предусматривает ~распространение статуса иноагента на тех, кто вовлекает россиян в сбор сведений в сфере военно-технической деятельности, которые могут использоваться против России~, распространение сообщений, материалов и участие в их создании.