Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи

«Договорились о том, что Академия подключится к работе по подготовке к 1000-летию Курска… Кстати, ни одной работы Зураба Константиновича Церетели в Курске нет. В галерее увидел работу президента РАХ, которая ранее не была нигде установлена — памятник Каземиру Малевичу, которого много связывает с Курском. Художник, по сути, начал своё становление именно на Курской земле. Знаю, что есть давний проект создания квартала Малевича и продвижение этого мирового имени — важная задача для нашего региона», — добавил он.