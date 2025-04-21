Эксперт объяснила, зачем российские компании меняют корпоративную культуру

«Что в этом смысле делают сейчас компании? Они начинают активно работать с корпоративной культурой, создавать свой культурный код — этот, если хотите, внутренний клей, который объединяет, сплачивает коллектив, делает его индивидуальным. Ведь только такая корпоративная культура и отличает одну компанию от другой. В остальном же, даже по уровню зарплат, все они сегодня по большому счету одинаковы», — подчеркнула собеседница агентства.