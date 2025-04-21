Эксперт объяснила, зачем российские компании меняют корпоративную культуру

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские компании в условиях большого кадрового дефицита в стране всерьез озабочены проблемой обучения и удержания сотрудников на своих предприятиях, для чего они меняют корпоративные культурные коды, создавая атмосферу, при которой людям комфортно трудиться, заявила РИА Новости международный эксперт в области управления персоналом, основатель и руководитель WOW GROUP Гоар Ананян.
«Сегодня в условиях острейшего дефицита кадров на отечественном рынке, который к 2035 году может достичь 7 миллионов человек, одна из главнейших задач, стоящих перед российским бизнесом — как нанять, обучить, вовлечь и удержать кадры на своих предприятиях», — сказала она в кулуарах Х международной бизнес-премии WOW! HR.
По ее словам, «российский бизнес не просто в настоящее время озабочен этой проблемой, он инвестирует в ее решение огромные суммы денег».
«Что в этом смысле делают сейчас компании? Они начинают активно работать с корпоративной культурой, создавать свой культурный код — этот, если хотите, внутренний клей, который объединяет, сплачивает коллектив, делает его индивидуальным. Ведь только такая корпоративная культура и отличает одну компанию от другой. В остальном же, даже по уровню зарплат, все они сегодня по большому счету одинаковы», — подчеркнула собеседница агентства.
На вопрос, о чем конкретно идет речь, Ананян ответила: об отношениях внутри коллектива между его сотрудниками. «Когда каждый сотрудник ощущает себя носителем культуры своей компании, гордится ею. Когда в коллективе созданы такие условия, что люди чувствуют себя комфортно на своих рабочих местах, ощущают свою нужность и поддержку руководства, включая социальную», — заключила она.
«Только инвестируя деньги в создание сильной корпоративной культуры, компаниям можно удержать сотрудников», — уверена основатель и руководитель WOW GROUP.