Генпланы пяти городов в ДНР разработают в 2025 году

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Генеральные планы городов Донецка, Енакиево, Горловки, Макеевки и Снежного в Донецкой Народной Республике подготовят в 2025 году, чтобы дальше перейти к разработке схемы территориального планирования всего Донбасса, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
«В этом году будут разработаны генеральные планы Донецка, Енакиево, Горловки, Макеевки и Снежного. Следующий этап — разработка схемы территориального планирования Донбасса. Это позволит связать в единую систему мастер-планы муниципалитетов, транспортно-логистический, энергетический и промышленный каркас для гармоничного развития региона», — написал Пушилин.
Он отметил, что в этом году в Донецке и Макеевке планируется начать строить новые многоквартирные дома. По его словам, в ближайшее время масштабное строительство начнется по всей территории региона, поэтому четкое планирование имеет особую важность: жители должны понимать, что будущая жилая застройка будет обеспечена школами, детскими садами, поликлиниками, местами отдыха, парковками.
«Генпланы разрабатывает Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования России. Встретился с его директором Диной Саттаровой для уточнения деталей документов — от их проработки в буквальном смысле зависит развитие муниципалитетов на десятилетия», — уточнил глава ДНР.
Он добавил, что общая задача властей — синхронизировать разрабатываемые генеральные планы с запущенным в республике масштабным проектом по строительству и благоустройству «Возрождаем Донбасс вместе!», который появился как ответ на запрос жителей на образ будущего региона, построенного по самым высоким российским стандартам качества жизни людей.