Генпланы пяти городов в ДНР разработают в 2025 году

Он отметил, что в этом году в Донецке и Макеевке планируется начать строить новые многоквартирные дома. По его словам, в ближайшее время масштабное строительство начнется по всей территории региона, поэтому четкое планирование имеет особую важность: жители должны понимать, что будущая жилая застройка будет обеспечена школами, детскими садами, поликлиниками, местами отдыха, парковками.