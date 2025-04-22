Волгоградцев предупредили о плановом отключении света 22 апреля

Во вторник, 22 апреля, в Волгограде ожидаются плановые отключения света. Так, на время проведения профилактических и ремонтных работ электрики обесточат отдельные дома в Ворошиловском, Тракторозаводском, Дзержинском, Советском, Кировском и Красноармейском районах. По некоторым адресам электричества не будет всего 2 часа, другим придется провести без света 8 часов.