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Волгоградцев предупредили о плановом отключении света 22 апреля

Ограничения в подаче электроснабжения коснутся жителей 6 районов областного центра.

Во вторник, 22 апреля, в Волгограде ожидаются плановые отключения света. Так, на время проведения профилактических и ремонтных работ электрики обесточат отдельные дома в Ворошиловском, Тракторозаводском, Дзержинском, Советском, Кировском и Красноармейском районах. По некоторым адресам электричества не будет всего 2 часа, другим придется провести без света 8 часов.

Здесь можно ознакомиться с подробным списком домов, где не будет электричества в Волгограде 22 апреля 2025 года.

После окончания запланированных работ на объектах электросетевого хозяйства подача ресурса будет восстановлена в полном объеме.