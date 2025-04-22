В Волгоградской области началось голосование за благоустройство территорий

Стоит отметить, что Волгоградская область ежегодно принимает участие во всероссийском конкурсе по выбору объектов благоустройства. В прошлом году свои голоса за 28 территорий в девяти муниципальных образованиях отдали более 190 тыс. жителей области. Эти территории благоустроят до конца 2025 года.