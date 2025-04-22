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В Волгоградской области началось голосование за благоустройство территорий

Проголосовать за выбранный проект по улучшению городской среды можно будет с 21 апреля по 12 июня.

Источник: Агентство «Москва»

На территории Волгоградской области, как и в остальных регионах России, с 21 апреля стартовало рейтинговое голосование по выбору объектов, которые благоустроят в 2026 году в рамках национального прoекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщили в региональном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, на голосование представлено 33 прoекта в девяти городах и районах Волгограда, Волжского, Камышина, Урюпинска, Фролово, Михайловки, Котельниково и Калача-на-Дону, а также Котово.

Проголосовать за понравившийся прoект можно в 72 пунктах, расположенных в торговых центрах, гипермаркетах, МФЦ, почтовых отделениях и муниципальных учреждениях, а также на всероссийской платформе za.gorodsreda.ru через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Принять участие в голосовании может любой житель региона старше 14 лет.

Стоит отметить, что Волгоградская область ежегодно принимает участие во всероссийском конкурсе по выбору объектов благоустройства. В прошлом году свои голоса за 28 территорий в девяти муниципальных образованиях отдали более 190 тыс. жителей области. Эти территории благоустроят до конца 2025 года.

К слову, в Волгограде уже ведутся работы по облагораживанию территории у музея-заповедника «Старая Сарепта» в Красноармейском районе, парка Героев-летчиков в Дзержинском районе, сквера около загса в Советском районе и сквера на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе.

Напомним, задачи перед региональными и муниципальными властями — обеспечить комфортные условия для жизни в общественных местах и дворах во всех населенных пунктах региона, независимо от их удаленности от областного центра — поставил губернатор Андрей Бочаров.