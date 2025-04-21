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«То есть вы привезли запчасти и собрали? Так вашего тут ничего нет». Лукашенко раскритиковал показанную ему белорусскую бензопилу

Лукашенко раскритиковал белорусскую бензопилу, где нет ничего белорусского.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил на своей малой родине, в агрогородке Копысь Оршанского района, местные предприятия. На одном из них была показана белорусская бензопила.

Правда, глава республики остался недоволен — своего, белорусского, в ней нет ничего. Диалог с чиновниками и местными руководителями был показан в эфире телеканала СТВ.

— Вы сделали свою пилу? — спросил Лукашенко.

— Первые пилы, образцы представлены на следующем столе, — был ответ.

— Это мы сделали, да? — уточнил президент.

— Это мы собрали на сегодняшний день. Мы провели очень большую работу, — сказал местный руководитель.

— То есть вы привезли запчасти и собрали? Так вашего тут ничего нет, — резюмировал Александр Лукашенко.

— Нет, мы сейчас работаем по пластику. То есть мы компетенции наработали. Наши линии их уже выпустили…

— Нет, так вот здесь у тебя ничего своего, — снова отметил президент.

— Мы в этой части работаем. Мы его собрали. Очень-очень серьезно.

— То есть это не их пила? — в очередной раз задался вопросом Лукашенко.

— Ну, это же, конечно, пока сборка, — сказал министр лесного хозяйства Александр Кулик.

— Мы работаем над пластиком, — отметил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.

— Ну слушай, ну что такое пластик? Господи, — сокрушился президент.

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