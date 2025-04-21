«То есть вы привезли запчасти и собрали? Так вашего тут ничего нет». Лукашенко раскритиковал показанную ему белорусскую бензопилу

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил на своей малой родине, в агрогородке Копысь Оршанского района, местные предприятия. На одном из них была показана белорусская бензопила.
Правда, глава республики остался недоволен — своего, белорусского, в ней нет ничего. Диалог с чиновниками и местными руководителями был показан в эфире телеканала СТВ.
— Вы сделали свою пилу? — спросил Лукашенко.
— Первые пилы, образцы представлены на следующем столе, — был ответ.
— Это мы сделали, да? — уточнил президент.
— Это мы собрали на сегодняшний день. Мы провели очень большую работу, — сказал местный руководитель.
— То есть вы привезли запчасти и собрали? Так вашего тут ничего нет, — резюмировал Александр Лукашенко.
— Нет, мы сейчас работаем по пластику. То есть мы компетенции наработали. Наши линии их уже выпустили…
— Нет, так вот здесь у тебя ничего своего, — снова отметил президент.
— Мы в этой части работаем. Мы его собрали. Очень-очень серьезно.
— То есть это не их пила? — в очередной раз задался вопросом Лукашенко.
— Ну, это же, конечно, пока сборка, — сказал министр лесного хозяйства Александр Кулик.
— Мы работаем над пластиком, — отметил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.
— Ну слушай, ну что такое пластик? Господи, — сокрушился президент.
Тем временем мы рассказывали, что умерший папа римский Франциск интересовался у посла при встрече, как Лукашенко, а в Ватикане принимал президента Беларуси с младшим сыном Николаем.
Еще белорусский врач назвала фактор риска смерти пенсионеров, которые постоянно сидят перед телевизором.
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