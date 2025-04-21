Житель Архангельска выиграл 17 исков из-за опоздания автобусов

МУРМАНСК, 21 апр — РИА Новости. Соломбальский районный суд города Архангельска в январе-марте вынес 17 решений по искам жителя Архангельска, которому опоздание общественного транспорта нанесло «нравственные страдания», и постановил в каждом случае возместить ущерб истцу на 2 тысячи рублей, а также оштрафовать транспортную компанию, говорится в сообщении суда.
«Основанием для обращений в суд во всех случаях являлось нарушение транспортной компанией, осуществляющей регулярные перевозки пассажиров, установленного расписания движения автобусов», — говорится в сообщении.
Как отметили в суде, при рассмотрении дел судьи учитывали конкретные обстоятельства, выясняли причины, по которой транспортная компания допускала опоздания общественного транспорта, обстоятельства, при которых это происходило.
«Оценивая перенесённые истцом страдания, связанные с нарушением его прав как потребителя, руководствуясь принципами соразмерности, разумности и справедливости, компенсация морального вреда, подлежащая взысканию с ответчика в пользу истца, определена судом во всех случаях равной двум тысячам рублей», — пояснили в суде.
Также в соответствии с положениями закона о защите прав потребителей по каждому делу с ответчика в пользу истца взыскан штраф в размере 50% от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя.