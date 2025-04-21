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Лукашенко предупредил, кто из губернаторов скоро будет «не на ногах ходить, а в лучшем случае на руках, может, и на голове»

Лукашенко предупредил, кто из губернаторов будет ходить «на руках» и «на голове».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кого из белорусских губернаторов ждут напряженные времена. Как передает телеканал СТВ, на своей малой родине, в агрогородке Копысь Оршанского района, президент предупредил об этом председателя Витебского облисполкома Александра Субботина:

— В Толочине сказал вчера, говорю, инсайдерская тебе информация: в ближайшее время Субботин будет не на ногах ходить, а в лучшем случае на руках, может, и на голове. Пора ставить их на место. Все плачемся: ах, Витебская область, она может, не может. Но мы сейчас посмотрим, что они должны сделать.

Также Лукашенко обратился к главе Палаты представителей Игорю Сергеенко, который также является уполномоченным президента по Витебщине:

— Игорь Петрович здесь плохо работает как уполномоченный. Поэтому в ближайшее время и по уполномоченным пройдемся.

Кроме того, в этой поездке Лукашенко раскритиковал показанную ему белорусскую бензопилу: «То есть вы привезли запчасти и собрали? Так вашего тут ничего нет».

Тем временем мы рассказывали, что умерший папа римский Франциск интересовался у посла при встрече, как Лукашенко, а в Ватикане принимал президента Беларуси с младшим сыном Николаем.

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А Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.