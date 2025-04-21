Лукашенко предупредил, кто из губернаторов скоро будет «не на ногах ходить, а в лучшем случае на руках, может, и на голове»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кого из белорусских губернаторов ждут напряженные времена. Как передает телеканал СТВ, на своей малой родине, в агрогородке Копысь Оршанского района, президент предупредил об этом председателя Витебского облисполкома Александра Субботина:
— В Толочине сказал вчера, говорю, инсайдерская тебе информация: в ближайшее время Субботин будет не на ногах ходить, а в лучшем случае на руках, может, и на голове. Пора ставить их на место. Все плачемся: ах, Витебская область, она может, не может. Но мы сейчас посмотрим, что они должны сделать.
Также Лукашенко обратился к главе Палаты представителей Игорю Сергеенко, который также является уполномоченным президента по Витебщине:
— Игорь Петрович здесь плохо работает как уполномоченный. Поэтому в ближайшее время и по уполномоченным пройдемся.
Кроме того, в этой поездке Лукашенко раскритиковал показанную ему белорусскую бензопилу: «То есть вы привезли запчасти и собрали? Так вашего тут ничего нет».
Тем временем мы рассказывали, что умерший папа римский Франциск интересовался у посла при встрече, как Лукашенко, а в Ватикане принимал президента Беларуси с младшим сыном Николаем.
Еще белорусский врач назвала фактор риска смерти пенсионеров, которые постоянно сидят перед телевизором.
А Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.