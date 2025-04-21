Лукашенко предупредил, кто из губернаторов скоро будет «не на ногах ходить, а в лучшем случае на руках, может, и на голове»

— В Толочине сказал вчера, говорю, инсайдерская тебе информация: в ближайшее время Субботин будет не на ногах ходить, а в лучшем случае на руках, может, и на голове. Пора ставить их на место. Все плачемся: ах, Витебская область, она может, не может. Но мы сейчас посмотрим, что они должны сделать.