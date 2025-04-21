На Дону прокуратура добилась получения важной медтехники для инвалида

Прокуратура Октябрьского района восстановила права тяжелобольной пациентки, которая долгое время не могла получить необходимое медицинское оборудование. Поводом для проверки стало обращение местной жительницы о нарушении прав ее дочери. Об этом сообщили в региональном ведомстве 21 апреля.
Согласно опубликованной информации, пациентка нуждается в постоянной кислородной поддержке. Для этого требуется специализированная система подъема и перемещения. Однако медицинское учреждение не обеспечило необходимым оборудованием.
Прокуратура организовала проверку. После этого, жительнице предоставили кислородный концентратор. Отметим, что общая стоимость оборудования превысила один миллион рублей.