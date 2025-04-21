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На Дону прокуратура добилась получения важной медтехники для инвалида

Один миллион на жизнь: прокуратура Ростовской области добилась обеспечения инвалида необходимым оборудованием.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Октябрьского района восстановила права тяжелобольной пациентки, которая долгое время не могла получить необходимое медицинское оборудование. Поводом для проверки стало обращение местной жительницы о нарушении прав ее дочери. Об этом сообщили в региональном ведомстве 21 апреля.

Согласно опубликованной информации, пациентка нуждается в постоянной кислородной поддержке. Для этого требуется специализированная система подъема и перемещения. Однако медицинское учреждение не обеспечило необходимым оборудованием.

Прокуратура организовала проверку. После этого, жительнице предоставили кислородный концентратор. Отметим, что общая стоимость оборудования превысила один миллион рублей.