На Дону прокуратура добилась получения важной медтехники для инвалида

Прокуратура Октябрьского района восстановила права тяжелобольной пациентки, которая долгое время не могла получить необходимое медицинское оборудование. Поводом для проверки стало обращение местной жительницы о нарушении прав ее дочери. Об этом сообщили в региональном ведомстве 21 апреля.