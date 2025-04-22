В Казани приставы передали опеке ребенка-маугли

«Социальные службы заранее подготовились: для 9-летней девочки купили одежду, еду и воду. Несмотря на то, что ребенок не посещал школу, она оказалась развитой и смышленой. Мать не работала, жила на алименты и пособия, а ребенка выводила на улицу только поздно вечером», — рассказали приставы.