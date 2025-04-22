В Казани приставы передали опеке ребенка-маугли

УФА, 21 апр — РИА Новости. Судебные приставы Казани передали опеке девятилетнюю девочку-маугли, которую мать выводила гулять только ночью, сообщает управление ФССП по Татарстану на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Судебные приставы Авиастроительного района Казани выехали по адресу регистрации должницы для исполнения постановления суда о передаче ребенка органам опеки. На месте женщина отказалась открывать дверь, игнорируя требования приставов. После предупреждений об административной ответственности и возможном вскрытии помещения она продолжила противодействовать. В результате дверь квартиры была вскрыта», — говорится в сообщении.
При проникновении внутрь гражданка попыталась препятствовать законным действиям приставов. Ребенок, находившийся в комнате, был немедленно изъят и передан сотрудникам опеки администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. В отношении женщины составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование действиям судебного пристава), сообщает управление.
«Социальные службы заранее подготовились: для 9-летней девочки купили одежду, еду и воду. Несмотря на то, что ребенок не посещал школу, она оказалась развитой и смышленой. Мать не работала, жила на алименты и пособия, а ребенка выводила на улицу только поздно вечером», — рассказали приставы.
Отмечается, что решается вопрос о дальнейшем устройстве девочки, после медицинского обследования девочка может быть передана бабушке — матери отца ребенка.