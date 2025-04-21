Доказана возможность возникновения в космосе важнейших для метаболизма кислот

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Американские и французские химики выяснили, что недавно обнаруженные в метеоритах и на астероиде Рюгу трехосновные органические кислоты, составляющие основу метаболического цикла всех живых клеток, могут возникать на поверхности зерен льда в межзвездной среде при сверхнизких температурах. Это говорит о наличии этих «кирпичиков жизни» в первичной материи Земли, пишут ученые в статье в научном журнале PNAS.
«Цикл трикарбоновых кислот является фундаментальной основой жизнедеятельности всех организмов, обладающих способностью к кислородному клеточному дыханию. Учитывая его важность для существования жизни на Земле, необходимо, чтобы его первичные компоненты изначально присутствовали в ее первичной материи. Мы получили первые свидетельства того, что эти молекулы могут формироваться в плотных облаках газа в межзвездной среде», — говорится в исследовании.
Это открытие было совершено группой французских и американских химиков под руководством профессора Университета Гавайских островов в Маноа (США) Ральфа Кайзера. Кайзер и другие ученые уже много лет изучают то, откуда появились различные «кирпичики жизни» в протопланетной туманности, породившей Солнечную систему. Недавно им удалось показать совместно с учеными из России, как могли возникать молекулы кетоальдегидов, необходимые для формирования сахаров и аминокислот.
Успех натолкнул профессора Кайзера на мысль изучить, могут ли в космосе возникать еще более сложные кислородосодержащие органические молекулы — лимонная, яблочная, фумаровая кислота и прочие трехосновные органические кислоты, составляющие основу метаболического цикла. Руководствуясь этой идеей, ученые воссоздали в вакуумной камере условия межзвездной среды, и поместили в нее частицы льда, содержащие в себе метан, угарный газ, ацетальдегид, метиловый спирт и прочие соединения углерода.
Облучение этих образцов льда при помощи пучков электронов, как показали последующие опыты, со временем приводит к образованию сразу девяти органических кислот, составляющих основу метаболического цикла. Их концентрация была относительно низкой, лишь несколько десятков частей на миллион, однако через несколько миллионов лет подобного воздействия, как предполагают профессор Кайзер и другие ученые, их доля должна достигнуть тех количеств яблочной и прочих кислот, которые были обнаружены в пробах с астероида Рюгу.
Последующее опыты с данными «кирпичиками жизни», как надеются исследователи, помогут раскрыть точные механизмы их образования и уточнить то, в каких условиях сформировались астероид Рюгу и фрагменты метеоритов, в которых ранее геологи находили молекулы трехосновных органических кислот. Эти сведения помогут ученым сузить перечень возможных источников первичной органики, которая была основой для первых представителей жизни на Земле.
О поисках космических «кирпичиков жизни».
До недавнего времени астрономы предполагали, что органические соединения крайне редко встречаются в галактике и во Вселенной в целом. Когда ученые впервые детально изучили «зародыши» звезд и облака межзвездного газа, они обнаружили, что это не так. Оказалось, что они содержат в себе огромные количества простейших углеводородов, спиртов, сахаров и аминокислот. Их следы были позже найдены даже в очень далеких от нас галактиках, а также в первичной материи Солнечной системы, доставленной на Землю с астероида Рюгу.