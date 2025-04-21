В Татарстане хотят убрать алкоголь с витрин

УФА, 21 апр — РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана рассматривают законопроект об ограничении визуальной демонстрации алкогольных напитков в магазинах, документ опубликован на сайте парламента региона.
Проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан, направленных на ограничение визуальной демонстрации алкогольной продукции в торговых объектах» находится на предварительном рассмотрении, следует из материалов парламента.
Инициатива принадлежит депутату госсовета республики Ильдару Шамилову.
Законопроект предполагает штраф за визуальную демонстрацию спиртного для граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.
«Под открытым размещением алкогольной продукции понимается её выкладка и демонстрация в зонах, доступных для обозрения посетителей без использования устройств, препятствующих прямому визуальному восприятию этой продукции несовершеннолетними лицами, таких как закрытые непрозрачные витрины, шкафы, шторы или аналогичные конструкции», — говорится в документе.