В Татарстане хотят убрать алкоголь с витрин

Законопроект предполагает штраф за визуальную демонстрацию спиртного для граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.