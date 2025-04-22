Программа «Кампус». Свердловские власти поддержали студентов-отличников

А на прошлой неделе в регионе открыли приём заявок по программе «Земский работник культуры».
Лечебное дело.
Уральский фонд поддержки студенчества «Кампус» продолжает работу по поощрению отличников, которые проходят обучение по приоритетным для региона направлениям. По итогам прошедшей зимней сессии доплаты к стипендиям получили почти 1,4 тысячи студентов из двух ведущих вузов региона. В их числе 730 человек — из Уральского государственного педагогического университета, 665 — из Уральского государственного медицинского университета.
Денежное поощрение в размере от 5,7 до 10 тысяч рублей в месяц предоставляется студентам, успешно сдавшим зачёты и экзамены. В Уральском педуниверситете доплаты получили студенты по специальности «Педагогическое образование» (с одним и двумя профилями подготовки). Выплаты были начислены и отличникам Уральского государственного медицинского университета, которые учатся на направлениях «Лечебное дело» и «Педиатрия».
В ближайшее время выплаты от фонда «Кампус» продолжатся. Планируется, что денежное поощрение получат около 100 будущих педагогов из Уральского федерального университета и более 200 студентов, ранее обучавшихся в Российском государственном профессионально-педагогическом университете (ныне УрГПУ). Важно, что размер доплаты зависит от размера академической стипендии, которую получает студент-отличник.
Первый этап.
Напомним, что стипендиальная программа Уральского фонда «Кампус» реализуется с октября 2023 года. По итогам трёх учебных семестров её получателями стали 2 389 отличников свердловских вузов.
Ещё одна сфера, которую поддерживают свердловские власти, — сфера культуры. На прошлой неделе в регионе стартовал приём заявок по программе «Земский работник культуры». До середины июля все заинтересованные уральцы смогут принять участие в первом этапе отбора, 15 из них получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Это позволит привлечь квалифицированных специалистов в учреждения культуры, расположенные в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках, ПГТ и малых городах с населением до 50 тысяч человек.
«Педагоги, наставники, руководители творческих коллективов, которые переедут в сельскую местность и заключат договор с учреждениями культуры, подведомственными региональному министерству или администрации муниципалитета, смогут получить подъёмные в размере миллиона рублей», — пояснила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
Как и в случае с программами «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер», потенциальные участники проекта должны иметь профильное высшее или среднее профессиональное образование, в данном случае — в области культуры. Претендент может подать заявку на замещение одной должности, включённой в перечень вакантных в 2025 году. Список необходимых документов и форма заявления размещены на сайте регионального министерства культуры. После завершения сбора заявок до конца июля их рассмотрит специальная комиссия. Список получателей выплаты будет утверждён до 15 августа.
На пять лет.
Напомним, что будущие земские работники культуры должны заключить с учреждением культуры контракт на пять лет (на условиях полного рабочего дня), при этом организация должна подчиняться региональному Минкульту или органу МСУ. По условиям программы специалисты могут работать как в учреждениях культуры, так и в организациях дополнительного образования детей, включая школы искусств, музыкальные, хореографические, театральные и цирковые школы.
Если участник программы досрочно увольняется или переходит на другую должность, не входящую в перечень вакантных, ему будет необходимо вернуть полученные средства.