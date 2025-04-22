Программа «Кампус». Свердловские власти поддержали студентов-отличников

Как и в случае с программами «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер», потенциальные участники проекта должны иметь профильное высшее или среднее профессиональное образование, в данном случае — в области культуры. Претендент может подать заявку на замещение одной должности, включённой в перечень вакантных в 2025 году. Список необходимых документов и форма заявления размещены на сайте регионального министерства культуры. После завершения сбора заявок до конца июля их рассмотрит специальная комиссия. Список получателей выплаты будет утверждён до 15 августа.