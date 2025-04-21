Москва покажет свои достижения на выставке в Сингапуре

На международной выставке GITEX Asia Singapore 2025 Москва представит свои самые яркие и интересные проекты в сфере «Умного города».
На стенде столицы свои изобретения покажут ведущие технологические компании и научно-образовательные организации. Например, KeySystems, VisionLabs и Fivegen, они продемонстрируют передовые решения в сфере ИТ, городского управления и цифровой безопасности.
Также примет участие агентство Reputation House/Сидорин Лаб, а научный блок представит Московский авиационный институт (МАИ).
Делегацию возглавит Министр Правительства Москвы Сергей Черёмин, который выступит с программным докладом «Smart and Sustainable Moscow». Он обсудит возможности для технологического обмена и совместных проектов с сингапурскими партнёрами.