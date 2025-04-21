Зураб Церетели подготовил макет памятной медали в честь освобождения Суджи

Глава Российской академии художеств Зураб Церетели разработал макет памятной медали в честь освобождения российскими войсками от ВСУ города Суджи, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Президент Академии художеств Зураб Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи. Это знак того, что вся страна очень глубоко переживала все события, происходящие на нашей земле!»- написал он в своем Telegram-канале после встречи с вице-президентом академии, исполнительным директором Московского музея современного искусства Василием Церетели.
Глава региона также отметил, что академия художеств выразила готовность помочь в восстановлении памятников и скульптур, поврежденных в ходе боев в курском приграничье.
«На территории наших освобожденных районов, в том числе в Судже, было множество малых скульптур, небольших памятников, большинство из которых повреждены или, боюсь, вовсе утрачены», — отметил он.
Хинштейн также рассказал, что академия художеств также намерена участвовать в подготовке к 1000-летию Курска.
Ранее губернатор Курской области сообщил, что в регионе создадут музей, посвященный освобождению курского приграничья от Вооруженных сил Украины.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи еще 13 марта. Город был оккупирован украинскими войсками с начала августа 2024 года.