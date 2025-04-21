Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зураб Церетели подготовил макет памятной медали в честь освобождения Суджи

Академия художеств будет участвовать в подготовке к 1000-летию Курска, сообщил Александр Хинштейн.
Источник: Аргументы и факты

Глава Российской академии художеств Зураб Церетели разработал макет памятной медали в честь освобождения российскими войсками от ВСУ города Суджи, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Президент Академии художеств Зураб Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи. Это знак того, что вся страна очень глубоко переживала все события, происходящие на нашей земле!»- написал он в своем Telegram-канале после встречи с вице-президентом академии, исполнительным директором Московского музея современного искусства Василием Церетели.

Глава региона также отметил, что академия художеств выразила готовность помочь в восстановлении памятников и скульптур, поврежденных в ходе боев в курском приграничье.

«На территории наших освобожденных районов, в том числе в Судже, было множество малых скульптур, небольших памятников, большинство из которых повреждены или, боюсь, вовсе утрачены», — отметил он.

Хинштейн также рассказал, что академия художеств также намерена участвовать в подготовке к 1000-летию Курска.

Ранее губернатор Курской области сообщил, что в регионе создадут музей, посвященный освобождению курского приграничья от Вооруженных сил Украины.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи еще 13 марта. Город был оккупирован украинскими войсками с начала августа 2024 года.