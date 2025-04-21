Зураб Церетели подготовил макет памятной медали в честь освобождения Суджи

«Президент Академии художеств Зураб Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи. Это знак того, что вся страна очень глубоко переживала все события, происходящие на нашей земле!»- написал он в своем Telegram-канале после встречи с вице-президентом академии, исполнительным директором Московского музея современного искусства Василием Церетели.