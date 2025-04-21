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Над Дубаем заметили странный огненный шар

Российские туристы запечатлели огненный шар, появившийся в небе над Дубаем. Они поделились видео с Telegram-каналом SHOT. На данный момент информации о происхождении этого объекта нет.

Источник: Life.ru

Очевидцы рассказали, что 21 апреля вечером они отдыхали в отеле Le Royal Meridien Beach Resort & SPA. Они начали ужин и вдруг заметили яркий огненный шар, который исчез через полминуты.

Огненный шар в небе над Дубаем. Видео © Telegram / SHOT.

«В небе увидели яркий свет, как будто падает звезда. След длился около 30−40 секунд. А затем он резко пропал», — поделились своими впечатлениями туристы.

На фоне инцидента не зафиксировали никаких взрывов, также не поступала информация о происшествиях в ОАЭ. По одной из версий, это мог быть сгорающий в атмосфере метеор.

Ранее Life.ru сообщал, что пилоты самолета авиакомпании «Ямал» также заметили неопознанный летящий объект. Этот инцидент произошёл 15 апреля, когда Airbus A320 выполнял рейс из Нового Уренгоя в московский аэропорт Домодедово.