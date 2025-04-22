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Волгоградцам рассказали, как выбрать безопасную и качественную рыбу

Специалисты Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» дали рекомендации, по каким признакам узнать хороший продукт.

Важным показателем качества рыбы является ее внешний вид. Чешуя у недавно выловленной особи блестящая и хорошо держится на влажной коже. А вот липкая или сухая кожа говорит о том, что рыба долгое время хранилась.

У свежей рыбы должны быть ясные и блестящие глаза, впалые и мутные указывают на ее несвежесть. Жабры должны быть ярко-красного цвета. Если они серые или коричневые, значит, рыба была выловлена давно.

Также не стоит покупать рыбу, если она лежит на прилавке при комнатной температуре, это может быть опасно для здоровья. На рынке или в магазине рыбу, как правило, хранят на льду или в прохладном месте.

Еще одним подтверждением качества и безопасности рыбной продукции являются ветеринарно-сопроводительные документы, где указаны дата вылова, срок годности и др.