Пресс-секретарь Белого дома Левитт опровергла слухи о замене министра обороны

Левитт пришлось выходить на связь через социальные сети, так как скандальная статья NPR появилась уже в вечернее время, и собрать брифинг не было возможности. Однако пресс-секретарю Белого дома всё же необходимо было прояснить ситуацию, несмотря на то что её рабочий день закончился.