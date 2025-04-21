Пресс-секретарь Белого дома Левитт опровергла слухи о замене министра обороны

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала слухи о, якобы, начавшемся поиске кандидатов на роль министра обороны США. По словам Левитт, американский президент Дональд Трамп полностью доверяет нынешнему министру Питу Хегсету, и заменять его не планирует.
«Эта статья NPR является полнейшим фейком, она основана на одном анонимном источнике, который, очевидно, не имеет представления, о чём говорит. Как сегодня утром сказал президент, он твёрдо поддерживает министра обороны», — написала Левитт в социальной сети X.
Левитт пришлось выходить на связь через социальные сети, так как скандальная статья NPR появилась уже в вечернее время, и собрать брифинг не было возможности. Однако пресс-секретарю Белого дома всё же необходимо было прояснить ситуацию, несмотря на то что её рабочий день закончился.
Ранее KP.RU сообщил, что портал NPR опубликовал статью, ссылаясь на некие анонимные источники (бич западной прессы), в которой заявил о намерениях Трампа избавиться от Хегсета.