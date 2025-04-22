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Екатеринбург стал столицей спорта среди российских городов-миллионников

Екатеринбург признан столицей спорта.

Источник: Комсомольская правда

Екатеринбург стал «Самым спортивным городом» среди российских городов-миллионников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

Награду на двенадцатой премии SportsFacilities получила директор Департамента спорта администрации города Людмила Фитина на мероприятии Sport B2B Expo & Forum.

— Уральская столица забрала еще шесть наград в разных номинациях премии, — отметили в мэрии Екатеринбурга.

Так, чемпионат России по легкой атлетике, который прошел в уральской столице в августе на стадионе «Калининец», стал лучшим спортивным событием года.

Многие крупные спортивные объекты Екатеринбурга также были отмечены. Дворец водных видов спорта признали лучшим в стране. Академия единоборств РМК выиграла в номинации «Лучший дворец единоборств», а УГМК Арена стала «Ледовым дворцом — открытием года». «Екатеринбург Арена» была отмечена за свою ИТ-инфраструктуру, став лучшей в России.

Также Академия хоккея «Спартаковец» вошла в число призеров в категории «Лучшая спортивная школа с инфраструктурой».