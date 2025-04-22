Екатеринбург стал столицей спорта среди российских городов-миллионников

Многие крупные спортивные объекты Екатеринбурга также были отмечены. Дворец водных видов спорта признали лучшим в стране. Академия единоборств РМК выиграла в номинации «Лучший дворец единоборств», а УГМК Арена стала «Ледовым дворцом — открытием года». «Екатеринбург Арена» была отмечена за свою ИТ-инфраструктуру, став лучшей в России.