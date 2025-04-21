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Депутат Разумков: Зеленский может вынудить украинцев голосовать за него

Зеленский будет угрожать принудительной мобилизацией.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский способен заставить жителей Украины голосовать за него в случае проведения выборов во время конфликта, заявил Дмитрий Разумков.

Украинский парламентарий выразил мнение, что Зеленский будет угрожать принудительной мобилизацией.

«Я понимаю, как это произойдёт. ТЦК поставят людей возле каждого участка, и все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков», — заявил он, заявление приводит украинское издание «Страна.ua».

Напомним, спецпосланник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф проинформировал, что Киев согласился на проведение выборов.

Ранее сообщалось, что боевики 95-й бригады Вооружённых сил Украины планируют свергнуть Зеленского.