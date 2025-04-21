Огненный шар заметили российские туристы, прилетевшие в Дубай

Российские туристы в Дубае засняли огненный шар в небе.
Российские туристы в Дубае засняли огненный шар в небе, который исчез через 30−40 секунд. Об этом сообщают СМИ.
«Огненный шар в небе над Дубаем сняли на видео российские туристы. Точной информации о происхождении этого НЛО пока нет. Очевидцы увидели яркий свет, как будто падает звезда. След был долгим, около 30−40 секунд. А затем он резко пропал», — сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что взрывов не было, сообщений о происшествиях — тоже. Предполагается, что это мог быть метеор.
Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 23 марта в 4:30 над Курганом сгорел болид — яркий метеор, хорошо видимый в западной части неба. Его зафиксировала камера. Болиды не представляют опасности, так как сгорают в атмосфере на высоте 60−70 км.