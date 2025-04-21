Огненный шар заметили российские туристы, прилетевшие в Дубай

«Огненный шар в небе над Дубаем сняли на видео российские туристы. Точной информации о происхождении этого НЛО пока нет. Очевидцы увидели яркий свет, как будто падает звезда. След был долгим, около 30−40 секунд. А затем он резко пропал», — сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что взрывов не было, сообщений о происшествиях — тоже. Предполагается, что это мог быть метеор.