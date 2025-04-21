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От ангины до сыпи: врач перечислила неочевидные признаки лейкоза

Онкогематолог Лукьянова: частые ангины и сыпь могут быть признаками лейкоза.

Источник: Комсомольская правда

Рак крови — опаснейшее заболевание с низкой выявляемостью, часто пациенты не догадываются о раке и погибают от сопутствующих болезней. О неспецифических признаках лейкоза сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гематолог, онкогематолог Ирина Лукьянова.

— У человека с лейкозом наблюдаются частые ангины и другие инфекции, наблюдается повышенная кровоточивость из носа, десен, синяки на теле и тёмно-красная сыпь на коже и слизистых, — отметила доктор.

Врач добавила, что также у пациента нередко развивается анемия. В этом случае появляются также жалобы на одышку, слабость и бледность кожи.

Еще один симптом — потливость, которая возникает чрезмерно часто, а не просто после занятий спортом или в жаркую погоду. Проблемы с легкими тоже могут говорить о лейкозе, сообщает ОТР.

Ранее учёные заявили, что бразильское дерево (растёт в Центральной и Южной Америки) может вылечить лейкоз. Из его сока сделали экстракт, выяснилось, что получившийся состав, по словам исследователей, «является многообещающим лекарством», передает телеканал «Царьград».

Life.ru сообщил, что медицина активно развивается и теперь те виды онкозаболеваний, которые ранее считались смертельными, теперь легко можно вылечить. Речь, в частности, идёт об остром лимфобластном лейкозе (один из типов рака крови).