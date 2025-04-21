Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ватикане состоялась церемония установления факта смерти папы римского

Папа римский Франциск скончался в Ватикане на 89-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

В Ватикане была проведена церемония установления факта смерти папы римского Франциска, проинформировал руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Он уточнил, что тело папы римского уже помещено в гроб. Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

«Обряд подтверждения смерти и помещения тела в гроб продолжался около часа», — сказал Бруни.

По его словам, в настоящее время тело находится в часовне на первом этаже Дома Святой Марфы.

Традиционно кончину понтифика подтверждали ритуалом, где использовались серебряный молоточек и фраза Vere Papa mortuus est («Папа действительно мёртв»). Сейчас факт смерти подтверждают с помощью электрокардиограммы.

О смерти папы римского Франциска стало известно в понедельник, понтифик скончался в Ватикане на 89-м году жизни.

Он подтвердил желание быть похороненным в Риме в базилике Санта-Мария-Маджоре.

В Ватикане заявили, что причиной смерти папы римского Франциска стал инсульт.