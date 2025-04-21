В Ватикане состоялась церемония установления факта смерти папы римского

В Ватикане была проведена церемония установления факта смерти папы римского Франциска, проинформировал руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Он уточнил, что тело папы римского уже помещено в гроб. Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
«Обряд подтверждения смерти и помещения тела в гроб продолжался около часа», — сказал Бруни.
По его словам, в настоящее время тело находится в часовне на первом этаже Дома Святой Марфы.
Традиционно кончину понтифика подтверждали ритуалом, где использовались серебряный молоточек и фраза Vere Papa mortuus est («Папа действительно мёртв»). Сейчас факт смерти подтверждают с помощью электрокардиограммы.
О смерти папы римского Франциска стало известно в понедельник, понтифик скончался в Ватикане на 89-м году жизни.
Он подтвердил желание быть похороненным в Риме в базилике Санта-Мария-Маджоре.
В Ватикане заявили, что причиной смерти папы римского Франциска стал инсульт.