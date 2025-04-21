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Стоматолог раскрыл разрушительное влияние стресса на зубы

Стоматолог Колесов: стресс способен привести к разрушению зубов.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный стресс способен негативно повлиять на состояние зубной полости и привести к разрушению зубов. Об этом заявил в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» стоматолог-ортопед Павел Колесов.

— Адреналин, вырабатывающийся в стрессовых ситуациях, ведет к стимуляции нервных волокон и оказывает трофическое действие на жевательные мышцы. Зубы получают чрезмерную нагрузку, что ведет к появлению микротрещин и сколов в эмали зубов, — объяснил доктор.

Он добавил, что адреналин также вызывает спазм сосудов, что нарушает питание тканей, включая слизистую оболочку полости рта. Хронический недостаток питания провоцирует различные виды стоматитов и глосситов.

Еще один фактор риска при стрессе — бруксизм (скрежетание или сильное сжатие зубов во сне). Бруксизм способствует стиранию зубной эмали и может привести к перелому зуба.

Ранее 360.ru рассказал, что из-за плохого ухода за зубами может возникнуть повышенная чувствительность зубов. К такому же результату приводят кислые свежевыжатые соки. Они размягчают эмаль и делают ее более уязвимой.

По данным телеканала «Царьград», зубную щётку следует заменять после перенесённых инфекционных или простудных заболеваний и возвращения из поездки.