Стоматолог раскрыл разрушительное влияние стресса на зубы

Постоянный стресс способен негативно повлиять на состояние зубной полости и привести к разрушению зубов. Об этом заявил в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» стоматолог-ортопед Павел Колесов.
— Адреналин, вырабатывающийся в стрессовых ситуациях, ведет к стимуляции нервных волокон и оказывает трофическое действие на жевательные мышцы. Зубы получают чрезмерную нагрузку, что ведет к появлению микротрещин и сколов в эмали зубов, — объяснил доктор.
Он добавил, что адреналин также вызывает спазм сосудов, что нарушает питание тканей, включая слизистую оболочку полости рта. Хронический недостаток питания провоцирует различные виды стоматитов и глосситов.
Еще один фактор риска при стрессе — бруксизм (скрежетание или сильное сжатие зубов во сне). Бруксизм способствует стиранию зубной эмали и может привести к перелому зуба.
Ранее 360.ru рассказал, что из-за плохого ухода за зубами может возникнуть повышенная чувствительность зубов. К такому же результату приводят кислые свежевыжатые соки. Они размягчают эмаль и делают ее более уязвимой.
По данным телеканала «Царьград», зубную щётку следует заменять после перенесённых инфекционных или простудных заболеваний и возвращения из поездки.