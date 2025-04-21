Россияне рассказали, сколько комнат нужно в квартире для жизни

По мнению россиян, для жизни не обязательно иметь роскошные многоуровневые хоромы. Для одного человека или пары вполне достаточно двухкомнатной квартиры, а вот для вложения и инвестиций россияне хотели бы приобрести однокомнатную квартиру, об этом сообщил в разговоре с изданием «Газете.Ru» специалист в сфере инвестиций на рынке недвижимости Евгений Шавнев.
Средняя цена квадратного метра в новостройках в России — около 164 тыс. рублей, а в Москве — более 390 тыс. рублей. По мнению россиян, для проживания оптимальна двухкомнатная квартира, а для сдачи в аренду — однокомнатная, — заявил эксперт.
Специалист подчеркнул, что в среднем сегодня нужно около 10 млн рублей для покупки квартиры.
Ранее «Известия» рассказали, что каждый пятый заемщик, оформляющий ипотеку, намерен использовать материнский капитал для первоначального взноса. Также 18,6% респондентов заявили, что рассматривают возможность рождения еще одного ребенка, чтобы получить дополнительные государственные субсидии, которые можно будет направить на покупку нового жилья.
По данным телеканала «Царьград», действующие ипотечные программы в стране планируется сохранить и даже расширить. Это решение направлено на поддержку граждан, желающих улучшить свои жилищные условия, а также на стимулирование строительного сектора.