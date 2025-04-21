Россияне рассказали, сколько комнат нужно в квартире для жизни

По мнению россиян, для жизни не обязательно иметь роскошные многоуровневые хоромы. Для одного человека или пары вполне достаточно двухкомнатной квартиры, а вот для вложения и инвестиций россияне хотели бы приобрести однокомнатную квартиру, об этом сообщил в разговоре с изданием «Газете.Ru» специалист в сфере инвестиций на рынке недвижимости Евгений Шавнев.