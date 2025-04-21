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Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после приостановки

Движение машин по Крымскому мосту было перекрыто более чем на полчаса.

Источник: Комсомольская правда

На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении, опубликованном в 22.35.

Ранее была размещена информация о том, что движение авто по мосту временно перекрыто. Судя по времени публикации, движение перекрывали примерно на полчаса.

Также сообщается, что в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят 140 авто.

Напомним, в понедельник, 21 апреля, средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников над Крымом. Об этом информировала пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытались нанести удар по территории Крыма, нарушив тем самым Пасхальное перемирие, объявленное российским президентом Владимиром Путиным.