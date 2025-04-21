В России предложили штрафовать за изображение храмов без крестов

Депутаты от партии ЛДПР выступили с инициативой ввести новые штрафы — на этот раз предлагается накладывать санкции за изображения православных храмов без крестов на них. Инициативу прокомментировал в беседе с «Газетой.Ru» глава партии Леонид Слуцкий.
— В стране с подавляющим русским православным населением все чаще встречаются изображения знаменитых храмов и церквей без крестов. К сожалению, пока за такие выходки не наказывают, — сказал Слуцкий.
Уточняется, что фракция предлагает накладывать денежные санкции разных размеров: для граждан — от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф может доходить до 500 тысяч рублей.
В ЛДПР уверяют, что законопроект не направлен против свободы художественного творчества.
Ранее депутат Государственной думы Сергей Миронов высказался, что введение подобного закона — это, по его мнению, «уважение к религиозным чувствам миллионов верующих в нашей стране, это сохранение нашего культурного, исторического и духовного наследия», передает телеканал «Царьград».
В начале апреля парламентарии Санкт-Петербурга также предложили законодательно закрепить требование, согласно которому культовые здания должны изображаться с соответствующей религиозной символикой, сообщил RT.