В Ленинградском зоопарке японских макак угостили мороженым в честь дней рождения

Сегодня один год исполнился детенышу Сабуро. А 18 апреля свое 15-летие отметил глава семейства Киото. В честь торжеств киперы подготовили для животных праздничное угощение. Особым спросом пользовалось лакомство, похожее на мороженое. В ассортименте были и йогуртовые, и ягодные, и фруктовые блюда. Для макак даже подготовили мороженое с добавлением шишек.