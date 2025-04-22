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В Ленинградском зоопарке японских макак угостили мороженым в честь дней рождения

Сразу два праздника прошли в семействе японских макак в Ленинградском зоопарке за последние дни. Без лакомства приматов не оставили. Забавными кадрами 21 апреля делится телеграм-канал зоопарка.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня один год исполнился детенышу Сабуро. А 18 апреля свое 15-летие отметил глава семейства Киото. В честь торжеств киперы подготовили для животных праздничное угощение. Особым спросом пользовалось лакомство, похожее на мороженое. В ассортименте были и йогуртовые, и ягодные, и фруктовые блюда. Для макак даже подготовили мороженое с добавлением шишек.

Киото отхватил себе сразу две порции. Именинник Сабуро сначала растерялся, но потом даже отбирал лакомство у своих родственников.

Дальше приматов ждал квест по поиску орешков. Фундук был спрятан по всему вольеру. После мороженого обезьянки с радостью приступили к поискам.