Инфекционист раскрыла, чем опасны клещи

Клещ, который просто попал на кожу, также может стать источником опасных заболеваний. В этом случае насекомое, также как и при укусе, нужно нести отнести в лабораторию на исследование, рассказала в беседе с «РИАМО» сообщила врач-инфекционист Вера Сережина.
— Инфекция от клеща может проникнуть в организм даже через неповрежденную кожу — при расчесах и раздавливании клеща. Если вы обнаружили на себе клеща, даже не присосавшегося, его нужно отнести в лабораторию, — посоветовала медик.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что клещи могут являться переносчиками болезни Лайма. Признаки инфицирования появляются в месте укуса: оно увеличивается и образует красное кольцо с более светлым или синеватым центром. Среди других симптомов заболевания: сильная головная боль, кожные высыпания, тошнота и рвота.
После укуса клеща необходимо незамедлительно начать курс антибиотиков, так как существует риск развития боррелиоза, передает Life.ru.
По данным «Известий», клещевой энцефалит также передается через укусы клещей. Его последствия могут быть серьезными: от поражения нервной системы до инвалидности и даже смерти. Единственным надежным способом защиты остается вакцинация.