Инфекционист раскрыла, чем опасны клещи

Клещ, который просто попал на кожу, также может стать источником опасных заболеваний. В этом случае насекомое, также как и при укусе, нужно нести отнести в лабораторию на исследование, рассказала в беседе с «РИАМО» сообщила врач-инфекционист Вера Сережина.