Что можно и нельзя делать в день Вадима Ключника 22 апреля на Ляльник

Православная церковь 22 апреля вспоминает святых Вадима и Евпсихия. В народе в указанный день празднуют день Вадима Ключника. Все дело в том, что было принято ходить к родникам и чистить их. Также набирали воду из родников — она была целительной. Вместе с тем 22 апреля празднуют Ляльник. Речь идет о празднике в честь богини Лели, олицетворяющей любовь, красоту, весну.
Что нельзя делать 22 апреля.
В указанный день не следует подметать веником пол. Считается, что можно вымести из дома здоровье и благополучие. Не рекомендуется много спать. Предки верили, что можно проспать счастье. Запрещено красить волосы, так как можно навлечь на себя большие неприятности.
Что можно делать 22 апреля.
По традиции, было принято ходить к родникам: их очищали, а затем набирали воду. К слову, набранной водой из родника умывались, а также пили. Считалось, что 22 апреля она целительная.
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