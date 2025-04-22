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Что можно и нельзя делать в день Вадима Ключника 22 апреля на Ляльник

День Вадима Ключника, или Ляльник празднуют 22 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 22 апреля вспоминает святых Вадима и Евпсихия. В народе в указанный день празднуют день Вадима Ключника. Все дело в том, что было принято ходить к родникам и чистить их. Также набирали воду из родников — она была целительной. Вместе с тем 22 апреля празднуют Ляльник. Речь идет о празднике в честь богини Лели, олицетворяющей любовь, красоту, весну.

Что нельзя делать 22 апреля.

В указанный день не следует подметать веником пол. Считается, что можно вымести из дома здоровье и благополучие. Не рекомендуется много спать. Предки верили, что можно проспать счастье. Запрещено красить волосы, так как можно навлечь на себя большие неприятности.

Что можно делать 22 апреля.

По традиции, было принято ходить к родникам: их очищали, а затем набирали воду. К слову, набранной водой из родника умывались, а также пили. Считалось, что 22 апреля она целительная.

Согласно приметам, туман, ветер, иней предвещают урожайное лето. В том случае, если красный облака, то ждали сильного ветра.

Кстати, Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля.

А еще ФСЗН сделал важное заявление о выплате пенсий в Беларуси с 1 июля 2025.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде с 21 по 27 апреля в Беларуси: «Нас ждет очередное похолодание».