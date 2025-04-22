Что можно и нельзя делать в день Вадима Ключника 22 апреля на Ляльник

Православная церковь 22 апреля вспоминает святых Вадима и Евпсихия. В народе в указанный день празднуют день Вадима Ключника. Все дело в том, что было принято ходить к родникам и чистить их. Также набирали воду из родников — она была целительной. Вместе с тем 22 апреля празднуют Ляльник. Речь идет о празднике в честь богини Лели, олицетворяющей любовь, красоту, весну.