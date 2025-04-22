Р. Пименов считает, что игрок «Крыльев» И. Сергеев сильнее А. Дзюбы из «Акрона»

«В команде есть Сергеев, который выиграл все в стране. Чемпионское качество Ивана присутствует вкупе с моим, все хорошо. Он один из лучших нападающих в РПЛ. Он и Кордоба — лучшие. Дзюба просто хороший», — сказал заместитель гендиректора «КС» Руслан Пименов.