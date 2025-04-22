Р. Пименов считает, что игрок «Крыльев» И. Сергеев сильнее А. Дзюбы из «Акрона»

Замгендиректора самарцев назвал 29-летнего нападающего своей команды одним из лучших на своей позиции в Премьер-лиге.
Недавно «Крылья Советов» сыграли вничью с московским ЦСКА на выезде (12+). Иван Сергеев забил на 74-й минуте матча с пенальти и установил равенство на табло. До этого волжан огорчил Секу Койта.
«В команде есть Сергеев, который выиграл все в стране. Чемпионское качество Ивана присутствует вкупе с моим, все хорошо. Он один из лучших нападающих в РПЛ. Он и Кордоба — лучшие. Дзюба просто хороший», — сказал заместитель гендиректора «КС» Руслан Пименов.
Отдельно в разговоре с журналистом издания «Советский спорт» сравнил конкретно двух форвардов:
«Сергеев сильнее Артема на две головы. Зачем нам забирать его у прямого конкурента? Этого не нам не надо».
Недавно писали, что «Акрон» построит собственную базу с шестью полями на «Торпедо» в Автозаводском районе Тольятти.
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