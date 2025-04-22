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Р. Пименов считает, что игрок «Крыльев» И. Сергеев сильнее А. Дзюбы из «Акрона»

Замгендиректора самарцев назвал 29-летнего нападающего своей команды одним из лучших на своей позиции в Премьер-лиге.

Замгендиректора самарцев назвал 29-летнего нападающего своей команды одним из лучших на своей позиции в Премьер-лиге.

Недавно «Крылья Советов» сыграли вничью с московским ЦСКА на выезде (12+). Иван Сергеев забил на 74-й минуте матча с пенальти и установил равенство на табло. До этого волжан огорчил Секу Койта.

Тольяттинский «Акрон» до этого в Самаре принимал столичный «Спартак». Артем Дзюба открыл счет на 23-й. Тоже удачно исполнил 11-метровый. Однако «красно-черные» уступили с разницей в один мяч — 2:3 (12+).

«В команде есть Сергеев, который выиграл все в стране. Чемпионское качество Ивана присутствует вкупе с моим, все хорошо. Он один из лучших нападающих в РПЛ. Он и Кордоба — лучшие. Дзюба просто хороший», — сказал заместитель гендиректора «КС» Руслан Пименов.

Отдельно в разговоре с журналистом издания «Советский спорт» сравнил конкретно двух форвардов:

«Сергеев сильнее Артема на две головы. Зачем нам забирать его у прямого конкурента? Этого не нам не надо».

Недавно писали, что «Акрон» построит собственную базу с шестью полями на «Торпедо» в Автозаводском районе Тольятти.

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