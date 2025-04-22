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Педагоги смогут повышать квалификацию только в государственных учреждениях

Документ обнародован на портале правовой информации.

Источник: АиФ Воронеж

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому переподготовка педагогов, а также повышение квалификации учителей может осуществляться исключительно в госорганизациях.

Соответствующий документ обнародован на портале правовой информации.

В документе сказано, что для получения допуска к педагогической деятельности (или подтверждения квалификации) учителям следует получить дополнительное профессиональное образование.

ДПО можно получить в учреждениях, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Помимо этого, речь идёт об образовательных организациях, которые расположены на территории федерального округа Сириус и территории центра «Сколково».

Дополнительное профессиональное образование педагоги получат согласно программам повышения квалификации, соответствующим их профессиональному профилю.

Кроме того, его можно получить по программам, «позволяющим получить новую квалификацию в области педагогики или управления образовательными учреждениями».

Ранее сообщалось, что Госдума утвердила законопроект, который с 1 сентября следующего года запрещает педагогам, получившим допобразование в частных организациях, работать по специальности.