Педагоги смогут повышать квалификацию только в государственных учреждениях

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому переподготовка педагогов, а также повышение квалификации учителей может осуществляться исключительно в госорганизациях.
Соответствующий документ обнародован на портале правовой информации.
В документе сказано, что для получения допуска к педагогической деятельности (или подтверждения квалификации) учителям следует получить дополнительное профессиональное образование.
ДПО можно получить в учреждениях, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Помимо этого, речь идёт об образовательных организациях, которые расположены на территории федерального округа Сириус и территории центра «Сколково».
Дополнительное профессиональное образование педагоги получат согласно программам повышения квалификации, соответствующим их профессиональному профилю.
Кроме того, его можно получить по программам, «позволяющим получить новую квалификацию в области педагогики или управления образовательными учреждениями».
Ранее сообщалось, что Госдума утвердила законопроект, который с 1 сентября следующего года запрещает педагогам, получившим допобразование в частных организациях, работать по специальности.