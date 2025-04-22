Что ударило по карману россиян и что делали годами власти Украины: главные заявления Путина

Путин высказался по темам ЖКХ, Украины и будущего ветеранов СВО. Преждевременное повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства негативно сказывается на благосостоянии населения. Об этом в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Также лидер высказался по темам конфликта, Украины и будущем для ветеранов спецоперации. Главные заявления Путина со встречи — в материале URA.RU. Украинские власти «деньги тырили» на протяжении многих лет. Украинские власти на протяжении многих лет занимались хищением средств и выводом их за границу. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с руководителями муниципальных образований. «Там только одним занимались: выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий, из этих людей. Деньги тырили, извините за простоту выражения» — сказал глава государства. Он подчеркнул, что эти финансовые средства до сих пор хранятся на зарубежных банковских счетах. Украинские власти годами выкачивали ресурсы и деньги из людейФото: Екатерина Сычкова © URA.RU. Путину почти каждый день докладывают об одной дивизии. Об успехах 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ Владимир Путин слышит практически ежедневно. По его словам, военнослужащие подразделения достойно, смело и с высокой эффективностью проявляют себя в бою. «Практически каждый день я слышу о 76-й дивизии… Просто практически каждый день. Это о чем говорит? О том, что они воюют достойно, дерзко, результативно и героически», — похвалил бойцов Путин. Путин похвалил 76-ю десантно-штурмовую дивизию за успехи в зоне спецоперацииФото: Создано в Midjourney © URA.RU. Зачем ВС РФ ударили по гражданскому объекту. ВС РФ несколько дней назад ударили по сельхозпредприятию в Одесской области. Причиной послужило то, что Киев и западные кураторы пытались скрытно провести там испытания ракетных систем, заявил Путин. Он подчеркнул, что целью атаки был гражданский объект, который использовался в военных целях. «Там [на сельхозпредприятии в Одесской области] киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками организовали, пытались организовать не только производство, но и испытание новой ракетной системы. Туда и был нанесен удар. Так это гражданский объект, или нет? Гражданский, но он использовался для военных целей», — пояснил глава РФ. Киевские власти пытались организовать испытание новой ракетной системыФото: Сергей Русанов © URA.RU. Путин объявил, что реальным золотым фондом России, элитой являются военные. Подлинной элитой и настоящим золотым фондом страны являются военнослужащие. По словам президента, именно те, кто стоит на защите Родины, воплощают будущее государства. «Это вот наш реальный золотой фонд. Вот элита, те, кто Родину защищает. Вот это будущее за ними, будущее страны. И им не страшно в руки страну передать будет, таким вот людям», — отметил Путин. Также глава государства подчеркнул, что главная цель государства — обеспечение безопасности российских границ. Он отметил, что отношение военнослужащих к исполнению долга свидетельствует о высоком уровне патриотизма и настоящем служении Отечеству. Золотым фондом России являются ветераны, заявил ПутинФото: Руслан Яроцкий © URA.RU. «Удары по карману граждан не оправданы». Досрочное увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги отрицательно влияет на уровень жизни граждан и наносит ощутимый ущерб финансовому положению населения, отметил президент РФ. По его словам, подобные дополнительные финансовые нагрузки на граждан необоснованны. «Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов [ЖКХ] потом все: до свидания. Такие удары по карману граждан ничем не оправданы», — заключил Путин. Путин против современной индексации тарифов ЖКХФото: Игорь_Меркулов © URA.RU. Скорбь по Папе Римскому, который сделал много хорошего. Кончина Папы Римского Франциска в период празднования Пасхи является особым символом. По православным традициям, уход из жизни в пасхальные дни — знак того, что человек прожил достойную жизнь и совершил много добрых дел, заявил Путин. «То, что папа римский ушел из жизни именно в пасхальные дни, я не знаю, как у католиков, но у православных людей есть такое понимание, что, если Господь призывает к себе человека в пасхальные дни, это особый знак того, что человек прожил жизнь не напрасно, сделал много хорошего», — отметил президент РФ. Путин напомнил, что лично встречался с понтификом и поддерживал с ним добрые отношения. Папа Франциск положительно относился к РоссииФото: Stefano Spaziani / Global Look Press. Участников СВО — к работе в муниципалитеты. Участников и ветеранов спецоперации необходимо привлекать к работе на всех уровнях власти. По словам президента, участие бывших военнослужащих в органах местного самоуправления может способствовать укреплению доверия к власти и более эффективному решению социальных вопросов. «Считаю очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти, включая муниципальный, участников, ветеранов специальной военной операции. Они делом доказали, что они люди сильные, надежные», — подчеркнул Владимир Путин, выступая перед представителями власти и общественности.