Календарь на 22 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Праздник отмечается в день памяти преподобномученика Вадима Персидского, жившего в IV веке. Святой происходил из знатной семьи, раздал наследство нищим и основал монастырь в пустыне. Во время гонений на христиан Вадим и семь его учеников были арестованы и долго подвергались пыткам, но не отреклись от веры. По преданию, один из отступников убил святого, но затем покончил с собой из-за угрызений совести.