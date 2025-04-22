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Огненный шар пролетел в небе над Дубаем, его засняли туристы

Над Дубаем пролетел охваченный пламенем объект и пропал.

Источник: Комсомольская правда

Загадочное явление наблюдали российские туристы в Дубае. Речь идет о неопознанном летающем объекте, информирует Telegram-канал Shot.

«В небе увидели яркий свет, как будто падает звезда. След был долгим, около 30−40 секунд. А затем он резко пропал», — приводит канал рассказ очевидцев.

Сообщается, что туристы увидели объект, находясь в отеле. После того, как огненный шар исчез, не было слышно звуков, похожих на взрывы.

Тем временем неопознанный объект перепугал жителей Иркутской области и Республики Бурятии вечером 20 апреля. Сибиряки наблюдали, как нечто, похожее на комету, быстро летит в небе, при этом меняет форму.

Также сообщалось, что над Львовом три часа кружил НЛО, вырисовывая странные фигуры.

Ранее в небе над Ираном заметили неопознанный объект, он летел и светился.

В январе над аэропортом Стамбула двое суток висел неизвестный объект, представляя угрозу для взлетающих самолетов.